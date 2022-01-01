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В Мариинске Кемеровской области Дед Мороз, общественники и учащиеся полицейского класса поздравили автомобилистов с Новым годом

В Мариинске Кемеровской области Дед Мороз, общественники и учащиеся полицейского класса поздравили автомобилистов с Новым годом

В Мариинске учащиеся полицейского класса совместно с членом Общественного совета ОМВД России по Мариинскому району Марией Гусевой и инспекторами ГИБДД поздравили автомобилистов с наступающим Новым годом.

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