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«РВ»: «Отважные» бьют врага на лиманском направлении

«РВ»: «Отважные» бьют врага на лиманском направлении

По данным портала «Русская весна», бойцы группировки «Отважные» бьют ВСУ на лиманском направлении. Из материала следует, что ВС РФ в ночное время суток выявили позиции минометного расчета украинских нацистов и уничтожили его выстрелом из ПТУР.

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