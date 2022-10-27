«РВ»: «Отважные» бьют врага на лиманском направлении

По данным портала «Русская весна», бойцы группировки «Отважные» бьют ВСУ на лиманском направлении. Из материала следует, что ВС РФ в ночное время суток выявили позиции минометного расчета украинских нацистов и уничтожили его выстрелом из ПТУР.
По данным портала «Русская весна», бойцы группировки «Отважные» бьют ВСУ на лиманском направлении. Из материала следует, что ВС РФ в ночное время суток выявили позиции минометного расчета украинских нацистов и уничтожили его выстрелом из ПТУР.
Свежие комментарии