Газовый акцент

14 ноября крупнейший до недавнего времени корпоративный клиент «Газпрома» в ЕС австрийская энергетическая компания OMV объявила о принятом Международной торговой палатой решении о выплате в пользу OMV €230 млн по итогам арбитражного разбирательства о нарушении графика поставок газа «Газпром экспортом» в 2022 году.