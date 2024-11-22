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Газовый акцент

Газовый акцент

14 ноября крупнейший до недавнего времени корпоративный клиент «Газпрома» в ЕС австрийская энергетическая компания OMV объявила о принятом Международной торговой палатой решении о выплате в пользу OMV €230 млн по итогам арбитражного разбирательства о нарушении графика поставок газа «Газпром экспортом» в 2022 году.

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