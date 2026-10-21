Около 2 трлн рублей предусмотрено в проекте федерального бюджета РФ на предстоящие три года для программ улучшения жилищных условий семей с детьми, написал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 21 октября на своей странице в соцсети «Макс».
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