Около 2 трлн рублей предусмотрено в проекте федерального бюджета РФ на предстоящие три года для программ улучшения жилищных условий семей с детьми, написал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 21 октября на своей странице в соцсети «Макс».