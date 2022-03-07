Российские войска взяли под контроль шесть населённых пунктов

ВС РФ уничтожили 2396 объектов украинской военной инфраструктуры.фото: vk.com/mil--> Российские военные взяли под полный контроль шесть населённых пунктов на Украине, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
ВС РФ уничтожили 2396 объектов украинской военной инфраструктуры.фото: vk.com/mil--> Российские военные взяли под полный контроль шесть населённых пунктов на Украине, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
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