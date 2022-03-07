ГлагоL

21 149 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Камышов
    Прям как дети! 😂😂😂 Забирайте свои игрушки и не писайте в наш горшок!Apple запретила р...
  • Сергей Анисимов
    А чего мелочиться?Всю Галичину выше всех поднять-над уровнем земли.ПО НАДУСЕ ТАК ПО НАДУСЕ.США передали Киев...
  • Анна
    Зелень ещё и условия ставит чувствует подлец что за спиной стоит подлое руководство США и рассказывает что мирное нас...Зеленский назвал ...

Российские войска взяли под контроль шесть населённых пунктов

Российские войска взяли под контроль шесть населённых пунктов

ВС РФ уничтожили 2396 объектов украинской военной инфраструктуры.фото: vk.com/mil--> Российские военные взяли под полный контроль шесть населённых пунктов на Украине, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх