У эксплуатанта разбившегося Falcon 10 не было сертификатов для коммерческих полетов

У компании ООО «Атлетик групп», эксплуатанта разбившегося в Афганистане самолета Falcon 10, по предварительной информации, не было сертификата на выполнение ни коммерческих воздушных авиаперевозок, ни авиационных работ или свидетельства эксплуатанта авиации общего назначения.