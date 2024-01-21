У эксплуатанта разбившегося Falcon 10 не было сертификатов для коммерческих полетов

У компании ООО «Атлетик групп», эксплуатанта разбившегося в Афганистане самолета Falcon 10, по предварительной информации, не было сертификата на выполнение ни коммерческих воздушных авиаперевозок, ни авиационных работ или свидетельства эксплуатанта авиации общего назначения.
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