Учителя школы Молжаниновского района вышли в финал городского конкурса

Как сообщает официальный паблик школы «Перспектива», учитель иностранного языка Анастасия Морозова и учитель математики Мария Лысак прошли в финал Московского городского профессионального конкурса педагогического мастерства и общественного признания «Педагоги года Москвы».
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