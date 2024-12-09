ФСБ: спецслужбы Украины привлекают граждан РФ к незаконной деятельности

Недружественные государства, включая Украину, всё чаще используют шантаж, обман и подкуп для вовлечения граждан России в преступную деятельность, 9 декабря говорится в заявлении Центра общественных связей ФСБ.
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