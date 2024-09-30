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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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Эксперт 2025 елда кайсы түләүләр артачагы турында сөйләде

Эксперт 2025 елда кайсы түләүләр артачагы турында сөйләде

Декрет түләүләре, 1,5 яшькә кадәр бала карау буенча пособие, шулай ук бала туганда бер тапкыр бирелә торган пособие һәм ана капиталы киләсе елда артачак, дип сөйләде РАНХиГС хезмәт хокукы буенча эксперт Линда Рыжих.

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