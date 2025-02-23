РИАН: Подруга погибшей на Шри-Ланке россиянки назвала трагедию шуткой судьбы Гибель 53-летней российской туристки Ольги Перминовой, которая выпала из поезда на Шри-Ланке, стала неожиданностью для её знакомых.
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