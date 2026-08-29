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«Я их по несколько дней не вижу»: Любовь Успенская о жизни дочери с бойфрендом

«Я их по несколько дней не вижу»: Любовь Успенская о жизни дочери с бойфрендом

Любовь Успенская откровенно рассказала о том, как живёт вместе с дочерью Татьяной Плаксиной и её молодым избранником.

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