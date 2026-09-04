Депутат Аксёненко прокомментировал избиение мигранткой сотрудницы ТЦ "Континент"

Парламентарий отметил, что произошедшее в Новосибирске наглядно показывает проблемы в миграционной политике России.
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