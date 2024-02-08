Баскетболист и актер Свиридов: России нужны свои турниры — ни к чему нам Европа

Чемпион Европы по баскетболу и известный актер Андрей Свиридов рассказал в интервью "Газете.Ru", как "коррумпированность, предвзятость и русофобия" препятствуют возвращению россиян и белорусов на международную арену, вспомнил, как обсуждал баскетбол на съемках с Робби Уильямсом, и удивлялся скромности Энрике Иглесиаса, а также раскрыл, какие перемены ожидают его героя — охранника Гену — в продолжении культового сериала "СашаТаня", которое выйдет на канале ТНТ 12 февраля.