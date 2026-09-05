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«Атлетико» разгромно проиграл «Атлетику». Выход Альвареса на поле не спас

«Атлетико» разгромно проиграл «Атлетику». Выход Альвареса на поле не спас

5 сентября в Бильбао состоялся матч 4-го тура Ла Лиги, в котором местный «Атлетик» принимал мадридский «Атлетико» и разгромил соперника со счетом 3:0.

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