Текущая неделя в Татарстане завершится кратковременными дождями

В воскресенье, 28 июля, в Татарстане ожидается кратковременный дождь. Ветер в этот день прогнозируют северо-западный, западный со скоростью 6-11 м/с, местами кратковременные усиления до 15-18 м/с, следует из прогноза Гидрометцентра РТ.
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