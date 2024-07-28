Текущая неделя в Татарстане завершится кратковременными дождями

В воскресенье, 28 июля, в Татарстане ожидается кратковременный дождь. Ветер в этот день прогнозируют северо-западный, западный со скоростью 6-11 м/с, местами кратковременные усиления до 15-18 м/с, следует из прогноза Гидрометцентра РТ.