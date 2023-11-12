Сток против тюнинга: блогеры свели в гонке три Mazda MX-5 двух поколений

Блогеры с популярного канала Carwow устроили очередную гонку по прямой, в которой вновь встретились три культовых родстера Mazda — автор YouTube-канала Мэт Уотсон выставил в заезде собственную Mazda MX-5, она же Miata, второго поколения NB.
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