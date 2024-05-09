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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Михаил Мамиашвили: «Мы должны ехать на Олимпиаду только в случае, если это принесет пользу, а не внесет раздрай среди любителей спорта»

С 26 июля по 11 августа в Париже пройдут Олимпийские игры. Российские спортсмены смогут выступить там, если получат нейтральный статус и пройдут квалификацию.

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