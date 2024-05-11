Эксперт назвал самые распространенные ошибки на ЕГЭ

Руководитель методологии и разработки образовательных программ edtech-компании MAXIMUM Education Артем Мушта 11 мая назвал «Известиям» самые распространенные ошибки на ЕГЭ, и дал советы, как их не допустить.
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