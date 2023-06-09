Роскомнадзор заблокировал около 206 тысяч сайтов с фейками о СВО

Global Look Press/Rafael Henrique/Keystone Press Agency Роскомнадзор с 24 февраля прошлого года ограничил доступ к примерно 206 тысячам ресурсов с фейками о ходе спецоперации, дискредитацией армии России и призывам к несанкционированным акциям.
Global Look Press/Rafael Henrique/Keystone Press Agency Роскомнадзор с 24 февраля прошлого года ограничил доступ к примерно 206 тысячам ресурсов с фейками о ходе спецоперации, дискредитацией армии России и призывам к несанкционированным акциям.
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