Лето-2025 в Крыму будет мягче, но без очень жарких дней не обойдется – ученый.Климатические изменения приводят к более частому повторению дней с экстремальными температурами в Крыму, предстоящее лето будет мягче прошлогоднего, но тоже жарким, сказал в кандидат географических наук, доцент факультета … .