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Лето-2025 в Крыму будет мягче, но без очень жарких дней не обойдется – ученый

Лето-2025 в Крыму будет мягче, но без очень жарких дней не обойдется – ученый

Лето-2025 в Крыму будет мягче, но без очень жарких дней не обойдется – ученый.Климатические изменения приводят к более частому повторению дней с экстремальными температурами в Крыму, предстоящее лето будет мягче прошлогоднего, но тоже жарким, сказал в кандидат географических наук, доцент факультета … .

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