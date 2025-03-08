Лето-2025 в Крыму будет мягче, но без очень жарких дней не обойдется – ученый.Климатические изменения приводят к более частому повторению дней с экстремальными температурами в Крыму, предстоящее лето будет мягче прошлогоднего, но тоже жарким, сказал в кандидат географических наук, доцент факультета … .
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