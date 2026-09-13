"Только сегодня": Маркетолог объяснил, почему скидка 50% это маркетинговый обман

Маркетолог Влад Фишер рассказал, почему скидка 50% - это всегда маркетинговая уловка, а не реальная выгода для покупателя.
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Все скидки и кешбэки это обман ибо предприниматель уже смог разными путями получить или заложить выгоду.