Эксперты рассказали, что будет с ценами на “вторичку” в Петербурге

В настоящее время готовые квартиры в Петербурге оказались дешевле, чем еще не построенные. Эксперты объяснили, почему новостройки дорожают, а на рынке вторичного жилья в скором времени могут снизиться цены.
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