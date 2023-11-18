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Эксперты рассказали, что будет с ценами на “вторичку” в Петербурге

Эксперты рассказали, что будет с ценами на “вторичку” в Петербурге

В настоящее время готовые квартиры в Петербурге оказались дешевле, чем еще не построенные. Эксперты объяснили, почему новостройки дорожают, а на рынке вторичного жилья в скором времени могут снизиться цены.

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