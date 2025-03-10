Куда идем – с Татьяной Троянской

Премьера в Театре юных зрителей им. А. А. Брянцева, выставка сценических костюмов звезды, новый азиатский фильм: обозреватель «Петербургского дневника» – о ключевых культурных событиях на этой неделе КАК ГЛИНЯНЫЙ ДИКАРЬ СТАЛ ЧЕЛОВЕКОМ В ТЮЗе имени А.