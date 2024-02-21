Проект "Всей семьей" приглашает к участию всех желающих

В России запущен проект “Всей семьей”, направленный на укрепление традиционных семейных ценностей. По данным представителей городской администрации Самары, уже более четырех тысяч семей приняли участие в этом мероприятии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии