Осторожно, границы закрываются. Какие страны пускают россиян, а какие — нет

В ночь на 30 сентября Финляндия закроет границы для россиян с туристическими визами. На протяжении последней недели эта страна была одной из тех, куда стремились переместиться некоторые наши граждане, подпадающие под критерии частичной мобилизации.
В ночь на 30 сентября Финляндия закроет границы для россиян с туристическими визами. На протяжении последней недели эта страна была одной из тех, куда стремились переместиться некоторые наши граждане, подпадающие под критерии частичной мобилизации.
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