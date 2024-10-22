В случае победы Трампа Путин будет восседать в Киеве — Харрис

После победы кандидата в президенты США Дональда Трампа президент России Владимир Путин «будет восседать в Киеве», заявила кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис 22 октября на предвыборном митинге в штате Мичиган журналистам.
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