Foxconn увеличивает зарплату и бонусы для привлечения 50 000 сотрудников для прои...

Foxconn увеличивает зарплату и бонусы для привлечения 50 000 сотрудников для производства iPhone 16 в КитаеТайваньская компания Foxconn, крупнейший партнёр Apple, нанимает около 50 000 новых работников на свой завод в Чжэнчжоу в Китае.