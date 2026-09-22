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The Eurasia Daily news agency

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The man's hand is to blame: Pavel Durov * left the girl who was in prison with him

The man's hand is to blame: Pavel Durov * left the girl who was in prison with him

The founder of the world-famous messenger Pavel Durov ❶ broke up with Yulia Vavilova, who was expecting a child from a businessman and even managed to sit with him in prison.

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