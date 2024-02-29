За зиму из Петербурга вывезли более 3 млн кубометров снега

Всего один день остался до начала календарной весны. В Петербурге эта зима была снежной, зачастую коммунальщики не справлялись с сугробами, но смогли вывезти на «снежные» пункты более 3 млн кубометров снежных масс.
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