Двукратный победитель Лиги чемпионов в составе «ПСЖ» Матвей Сафонов стал гостем нового выпуска шоу «Натальная карта», где рассказал ведущим Олесе Иванченко и Дмитрию Журавлеву, что даже не мечтает выиграть «Золотой мяч».