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«Это просто невозможно». Сафонов — о шансах выиграть «Золотой мяч»

«Это просто невозможно». Сафонов — о шансах выиграть «Золотой мяч»

Двукратный победитель Лиги чемпионов в составе «ПСЖ» Матвей Сафонов стал гостем нового выпуска шоу «Натальная карта», где рассказал ведущим Олесе Иванченко и Дмитрию Журавлеву, что даже не мечтает выиграть «Золотой мяч».

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