Русские военнослужащие из 106-й Тульской воздушно-десантной дивизии успешно вытеснили подразделения ВСУ из окрестностей Александрии, включая населенный пункт Леонидово, оттеснив противника в районы Локня и Никольский.
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