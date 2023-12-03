США пообещали не допустить победы России на Украине: главное за сутки

МОСКВА, 3 декабря, ФедералПресс. Шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что не допустит победы России в спецоперации, над Азовским морем сбиты две ракеты ВСУ, а Владимира Зеленского обвинили в уничтожении независимых институтов Украины.
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