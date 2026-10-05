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Миллионер Викнелл Чивайо погиб в авиакатастрофе вместе с женой

Миллионер Викнелл Чивайо погиб в авиакатастрофе вместе с женой

Зимбабвийский бизнесмен-миллионер Викнелл Чивайо погиб в результате крушения вертолёта. Вместе с ним погибла его жена Люси Мутеке.

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