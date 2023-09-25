Очередное предательство олимпийской чемпионки Исинбаевой вызвало гневную реакцию в Госдуме

Не думал, что она такая дура.Мало ей было " плюшек" в России, так она рванула на запад. Придет время и приползет обратно, скуля , что ее не так поняли.

Ольга Кожемякина

Когда же наши думцы примут Закон о лишении российского гражданства всякого рода подлых исинбаевых?! В Законе должно быть прописано: лишить гражданства и национализировать всю недвижимость в России. Ну, не должно быть в России предателей исинбаевых! Пока нельзя? Почему? Ах, Конституция не позволяет?! Так давно уже пора ее заменить, ведь сочинялась она в подлые ельцинские времена его заморскими хозяевами. А значит пиндосовская конституция не имеет права на существование в том виде, в каком она сейчас есть. Подумайте над этим думцы, только долго не чешитесь. Или вас там все устраивает: и двойное-тройное гражданство, и неприкосновенность ваша, и невозможность лишения российского гражданства, и многое другое?!