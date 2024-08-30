Покупка дома в Ульяновске: как не ошибиться с выбором и обрести идеальное жилье

Тихий скрип калитки, шелест листвы в собственном саду, аромат свежеиспеченного пирога, разносящийся по просторной кухне — эти маленькие радости становятся реальностью, когда вы переступаете порог своего дома.
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