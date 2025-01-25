На пенсию никто в 2025 году не идет: составили новый график и таблицу по годам

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Комментарии
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OO
Oleg Oshnurov
Всех пожилых людей кинули, кто все радости  ,, перестройки,,  вынесли. С грязью смешали и издеваются как могут... У нас живут меньше, чем возраст выхода на заслуженный отдых. То одну поправку в закон введут, то другую... Правительство? АУ? Верните обратно пенсионный возраст. Одумайтесь.
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