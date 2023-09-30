Культуромания
ГлавнаяБлогО портале
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Культуромания

277 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентин Воробьев
    А Заславский сам на репетициях у Богомолова бывал? Ни одной жалобы не значит, что в ГИТИС правильно учатАлександр Лазарев...
  • Валентин Воробьев
    Богомолоф глюпый сожитель Ксюшади Собчачки, а не муж. Тьфу мне на него!Александр Лазарев...
  • Людмила Абрамова
    Богомолов-больной на всю головуАлександр Лазарев...

Фестиваль музыки барокко впервые проходит в Сириусе

Фестиваль музыки барокко впервые проходит в Сириусе

На федеральной территории Сириус впервые проходит фестиваль музыки барокко. Проект Sirius Baroque Days открылся концертом оркестра La Voce Strumentale Нижегородского театра оперы и балета имени Пушкина, сообщает ТАСС.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх