Фестиваль музыки барокко впервые проходит в Сириусе

На федеральной территории Сириус впервые проходит фестиваль музыки барокко. Проект Sirius Baroque Days открылся концертом оркестра La Voce Strumentale Нижегородского театра оперы и балета имени Пушкина, сообщает ТАСС.
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