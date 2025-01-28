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Тест на предательство

Тест на предательство

Верхнюю картинку многие (если не все) когда-то видели. Предлагаю прочесть текст на ней ещё раз. Прочли? Интересно, что предателями там названы люди, не нанесшие физического ущерба своей стране.

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Комментарии
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ВС
Валерий Старостин
МНОГО ЧЕСТНЫХ И ПОРЯДОЧНЫХ В ГОСДУМЕ, А КАК НАСЧЕТ, В БОЧКЕ МËДА, ЛОЖКА ДËГТЯ? А КАК НАСЧЕТ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ, ЕСЛИ Я ГОВОРЮ, ЧТО ЭТИ ГЕНЕРАЛЫ, КОТОРЫЕ РАСХИТЕЛИ ТРИЛЛИОНЫ РУБЛЕЙ, НЕ РАСХИТИТЕЛИ, А ПРЕДАТЕЛИ, И  ИХ НАДО СУДИТЬ ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ, А КАК ОТНОСИТСЯ К ГЕНЕРАЛЬНОМУ ШТАБУ РОССИИ, КОТОРЫЙ БРОСИЛ НА ПРОИЗВОЛ ХОХЛОВ, КУРЧАН, ХОТЯ ПОЛУЧАЛ ИНФОРМАЦИЮ О ПРЕДСТОЯЩЕМ НАПАДЕНИИ, А ГЕРАСИМОВ ВРАЛ ВЕРХОВНОМУ О ТОМ, ЧТО НАПАЛО КАКАЯ ТО ТЫСЯЧА ОТМОРОЗКОВ ХОХЛОВ, И ЗА ТРИ ДНЯ МЫ ИХ ВСЕХ УНИЧТОЖИМ?
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Диана Мальгинова
Вступайте в &quot;Рабочая партия России&quot;. Не для того,чтобы в ГД попасть, а для того, чтобы Советы на местах организовывать.
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