Верхнюю картинку многие (если не все) когда-то видели. Предлагаю прочесть текст на ней ещё раз. Прочли? Интересно, что предателями там названы люди, не нанесшие физического ущерба своей стране.
Тест на предательство
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Валерий Старостин
МНОГО ЧЕСТНЫХ И ПОРЯДОЧНЫХ В ГОСДУМЕ, А КАК НАСЧЕТ, В БОЧКЕ МËДА, ЛОЖКА ДËГТЯ? А КАК НАСЧЕТ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ, ЕСЛИ Я ГОВОРЮ, ЧТО ЭТИ ГЕНЕРАЛЫ, КОТОРЫЕ РАСХИТЕЛИ ТРИЛЛИОНЫ РУБЛЕЙ, НЕ РАСХИТИТЕЛИ, А ПРЕДАТЕЛИ, И ИХ НАДО СУДИТЬ ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ, А КАК ОТНОСИТСЯ К ГЕНЕРАЛЬНОМУ ШТАБУ РОССИИ, КОТОРЫЙ БРОСИЛ НА ПРОИЗВОЛ ХОХЛОВ, КУРЧАН, ХОТЯ ПОЛУЧАЛ ИНФОРМАЦИЮ О ПРЕДСТОЯЩЕМ НАПАДЕНИИ, А ГЕРАСИМОВ ВРАЛ ВЕРХОВНОМУ О ТОМ, ЧТО НАПАЛО КАКАЯ ТО ТЫСЯЧА ОТМОРОЗКОВ ХОХЛОВ, И ЗА ТРИ ДНЯ МЫ ИХ ВСЕХ УНИЧТОЖИМ?
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9 час.
Диана Мальгинова
Вступайте в "Рабочая партия России". Не для того,чтобы в ГД попасть, а для того, чтобы Советы на местах организовывать.
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3 час.
Диана Мальгинова
https://www.youtube.com/results?search_query=%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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3 час.
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