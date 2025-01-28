Тест на предательство

ВС

Валерий Старостин

МНОГО ЧЕСТНЫХ И ПОРЯДОЧНЫХ В ГОСДУМЕ, А КАК НАСЧЕТ, В БОЧКЕ МËДА, ЛОЖКА ДËГТЯ? А КАК НАСЧЕТ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ, ЕСЛИ Я ГОВОРЮ, ЧТО ЭТИ ГЕНЕРАЛЫ, КОТОРЫЕ РАСХИТЕЛИ ТРИЛЛИОНЫ РУБЛЕЙ, НЕ РАСХИТИТЕЛИ, А ПРЕДАТЕЛИ, И ИХ НАДО СУДИТЬ ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ, А КАК ОТНОСИТСЯ К ГЕНЕРАЛЬНОМУ ШТАБУ РОССИИ, КОТОРЫЙ БРОСИЛ НА ПРОИЗВОЛ ХОХЛОВ, КУРЧАН, ХОТЯ ПОЛУЧАЛ ИНФОРМАЦИЮ О ПРЕДСТОЯЩЕМ НАПАДЕНИИ, А ГЕРАСИМОВ ВРАЛ ВЕРХОВНОМУ О ТОМ, ЧТО НАПАЛО КАКАЯ ТО ТЫСЯЧА ОТМОРОЗКОВ ХОХЛОВ, И ЗА ТРИ ДНЯ МЫ ИХ ВСЕХ УНИЧТОЖИМ?