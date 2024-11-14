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Царьград

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Глава МИД России Лавров рассказал о проблемах с заправкой самолёта из-за санкций

Глава МИД России Лавров рассказал о проблемах с заправкой самолёта из-за санкций

Он назвал две страны, где столкнулся с такими неудобствами, и назвал причину.В последние годы самолёты специального лётного отряда "Россия" бывает трудно заправить.

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