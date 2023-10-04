Клинтон: в США наблюдается рост поддержки политики Путина

В американских политических кругах наблюдается рост популярности политики, проводимой российским президентом Владимиром Путиным внутри страны, заявила бывший государственный секретарь США Хиллари Клинтон в интервью телеканалу PBS News.
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