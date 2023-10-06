Приставам позволят "стрелять на поражение" для повышения процента взысканий

Приставы исполняют законное решение суда и нередко становятся жертвами агрессии Право применять огнестрельное оружие хотят распространить на всех сотрудников органов принудительного исполнения РФ, пишет "Парламентская газета".
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