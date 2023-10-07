PromMOSCOW Awards: в Москве впервые прошла премия для городских промпредприятий

Более 20 предприятий города стали лауреатами, а еще 7 получили звание победителей в номинациях. За звание лучших из лучших в номинациях боролись крупнейшие производители лекарственны, медицинских, упаковочных, кондитерских, строительных, косметических и других изделий.
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