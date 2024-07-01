Врач Чехонина: неправильный выбор напитков в жару приводит к сгущению крови

Для того, чтобы утолить жажду, не стоит выбирать холодные и сладкие напитки, а также алкоголь.При высокой температуре воздуха организм может не справиться с обезвоживанием, поэтому стоит выбирать напитки с умом.
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