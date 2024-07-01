Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 462 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgenija Palette
    Хоть бы она не выиграла. Ее папочка тоже не был другом России...Расплата с "глуби...
  • lady lyudmila
    Закрыть границы !Наш генерал сдалс...
  • Evgenija Palette
    Да, конечно. А ТО... Она только за деньгами на свою раскрутку в Россию ездит... ВЕСЕЛАЯ БЫЛА... ПОМНИМ...Расплата с "глуби...

Врач Чехонина: неправильный выбор напитков в жару приводит к сгущению крови

Врач Чехонина: неправильный выбор напитков в жару приводит к сгущению крови

Для того, чтобы утолить жажду, не стоит выбирать холодные и сладкие напитки, а также алкоголь.При высокой температуре воздуха организм может не справиться с обезвоживанием, поэтому стоит выбирать напитки с умом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх