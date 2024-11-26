Кинокомпания отозвала иск к Анастасии Ивлеевой на пять миллионов рублей

Ходатайство «Тим Филмз» будут рассматривать в декабре.Компания «Тим Филмз», которая занимается производством фильмов и сериалов, направила в суд ходатайство о прекращении производства в отношении Анастасии Ивлеевой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии