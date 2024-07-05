Университет транспорта на Образцова отметил международный успех своего студента

В Российском университете транспорта в Марьиной роще 2 июля наградили студента Московского колледжа транспорта РУТ Андрея Балакина, который занял второе место на международном конкурсе «Один пояс — один путь» в компетенции «Управление перевозочным процессом на железнодорожном транспорте».