ВАШИНГТОН, 21 сентября, ФедералПресс. Главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что намерен завершить конфликт на Украине в 2024 году, чиновники в США и Европе высказались против вступления Киева в НАТО, ВС РФ сбили новое «чудо-оружие» ВСУ.