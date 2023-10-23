Дети без моря, родители без денег: в Приангарье осудили афериста за мошенничество с детскими путевками

Работник детского центра, расположенного в Краснодарском крае, выманил у четырех семей Казачинско-Ленского района 48 тысяч рублей под предлогом бесплатной путевки для их детей, сообщает ГУ МВД по Иркутской области.
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