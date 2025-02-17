Жители Алтая назвали лучшие рабочие специальности для замены интеллектуального труда

Более высокий доход назвали главной причиной для принятия решения пойти из офиса на завод Жители Алтайского края, занимающиеся интеллектуальным трудом, рассказали, какие рабочие специальности они считают более привлекательными и какие они бы хотели освоить в ближайшем будущем.
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