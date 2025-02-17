Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

200 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лариса Поплавская
    А кто ты такой? Тебя самого никто не принимает Ты 0 без палочки и зовут тебя никак. Так что прижми хвост и закатай на...Зеленский заявил,...
  • Татьяна Бутова
    ФуХеппи-энд или зав...
  • Владимир Алтайцев
    "Кампала – богатый город, он в несколько раз больше Барнаула. "  УВсего  лишь в  два  раза  Кампала  больше. Но  крас..."Сразу влюбилась ...

Жители Алтая назвали лучшие рабочие специальности для замены интеллектуального труда

Жители Алтая назвали лучшие рабочие специальности для замены интеллектуального труда

Более высокий доход назвали главной причиной для принятия решения пойти из офиса на завод Жители Алтайского края, занимающиеся интеллектуальным трудом, рассказали, какие рабочие специальности они считают более привлекательными и какие они бы хотели освоить в ближайшем будущем.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх