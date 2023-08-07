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Кабмин удвоит финансирование строительства жилых помещений в детских лагерях

Кабмин удвоит финансирование строительства жилых помещений в детских лагерях

Правительство удвоит финансирование в 2023 году строительства жилых помещений в детских лагерях. По поручению президента на эти цели был выделен один миллиард рублей, планировалось возведение около полусотни жилых помещений для детей в 15 регионах.

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