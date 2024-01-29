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Венгрия и Румыния заявили, что не прочь получить часть Украины

Венгрия и Румыния заявили, что не прочь получить часть Украины

Сначала за «возвращение исторических земель» высказались в Венгрии, а потом и в Румынии. Венграм – Закарпатье, румынам – к Закарпатью ещё несколько территорий "Если Украина проиграет в войне, Венгрия потребует Закарпатье", – заявил лидер ультраправой партии Mi Hazank (наша Родина) Ласло Тороцкой.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Мужчина  вчера в видяшке рассказывал, как сейчас  поляки переименовывают украинские названия в польские, буквально столбят колышки, вынимают припрятанные документы на землю и недвижимость. В общем, в полной боевой готовности. Румыния похоже хочет сожрать и Одессу. В этом случае какое-то время одесситы могут пожить и под румынами - не впервой. Как и не впервой русским румынов гнать. Интересно, а как венгры Румынию делить будут?))) 21 ноября Орбан опубликовал свою фот-ку с  шарфиком с изображением карты «Великой Венгрии» - страны в границах до 4 июня 1920 года. А тогда Венгерское королевство потеряло  две трети своей территории с преимущественно венгерским населением, которые отошли Румынии, Чехословакии, Югославии, Италии и Австрии. Исследование, опубликованное Венгерской академией наук в 2020 году, показало, что подавляющее большинство граждан Венгрии (94%) считает Трианонский договор несправедливым.
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