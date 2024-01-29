Венгрия и Румыния заявили, что не прочь получить часть Украины

Natalija Osminina

Мужчина вчера в видяшке рассказывал, как сейчас поляки переименовывают украинские названия в польские, буквально столбят колышки, вынимают припрятанные документы на землю и недвижимость. В общем, в полной боевой готовности. Румыния похоже хочет сожрать и Одессу. В этом случае какое-то время одесситы могут пожить и под румынами - не впервой. Как и не впервой русским румынов гнать. Интересно, а как венгры Румынию делить будут?))) 21 ноября Орбан опубликовал свою фот-ку с шарфиком с изображением карты «Великой Венгрии» - страны в границах до 4 июня 1920 года. А тогда Венгерское королевство потеряло две трети своей территории с преимущественно венгерским населением, которые отошли Румынии, Чехословакии, Югославии, Италии и Австрии. Исследование, опубликованное Венгерской академией наук в 2020 году, показало, что подавляющее большинство граждан Венгрии (94%) считает Трианонский договор несправедливым.